Heemkring schenkt 240 jaar oud register aan het parochiearchief Didier Verbaere

31 augustus 2019

De geschiedkundige kring Jan Broeckaert van Wetteren heeft op kermiszaterdag een 240 jaar oud rekeningenregister van de broederschap van het heilig sacrament des altaars geschonken aan het archief van de parochie Sint-Gertrudis. Daar wordt het herenigd met twee nog oudere registers van dezelfde broederschap.

De geschiedkundige kring kreeg het register zelf als geschenk Luc Leirens, zoon van de laatste gildemeester van de broederschap. Het was gemeentearchivaris Jeroen Trio die suggereerde om het register terug te geven aan het parochiearchief.

“De broederschap van het heilig sacrament werd in 1701 opgericht op initiatief van de toenmalige pastoor Adrianus De la Marche en de gemeentelijke overheid. Het parochiearchief bezit nog de akte waarbij paus Clemens XI de oprichting goedkeurde en verschillende aflaten verleende”, aldus de Heemkring voorzitter Erik Van der Haegen.

Voor (rijke) mannen en vouwen

Iedereen – zowel mannen als vrouwen - kon gratis lid worden, maar binnen de broederschap bestond ook een apart ‘strikt gilde’ waarvan alleen de meer gegoede mannelijke Wetteraars lid konden worden, omdat er een hoog inkomgeld en jaarlijks lidgeld moest voor betaald worden. Met dat geld werden vooral roet- en waskaarsen en flambeeuwen gekocht. De flambeeuwen, lichtgevende toortsen, werden gedragen tijdens de vele processies die toen nog uitgingen en dienden ook om de priester te vergezellen als die bij zwaar zieken en stervenden het laatste sacrament ging toedienen.

Alle inkomsten en uitgaven werden nauwkeurig bijgehouden in een rekeningenregister. Het oudste nog bewaarde register loopt van 1726 tot 1779. Het register dat nu geschonken wordt begint in 1780 en loopt, met enkele hiaten, tot 1972. Na 1965 valt de werking volgens de rekeningen, zo goed als stil en in 1972 houdt de werking volledig op. Vandaag nog kan in de rechterzijbeuk van de Sint-Gertrudiskerk de cataloog, een houten ledenlijst van de broederschap bewonderd worden en ook het schilderij ‘de miraculeuze mis van de heilige Gregorius’ dat altijd in de kapel van de broederschap heeft gehangen.