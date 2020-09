Hanne Maudens stopt met meerkamp en gaat zich richten op 400m en 800m: “Het is op” Bart Spruijt

12u39 2 Wetteren Hanne Maudens (23) zegt de meerkamp vaarwel. Ze wil zich gaan richten op de 400m en de 800m. Het is een keuze van het hart. Zowel lichamelijk als fysiek voelt de atlete uit Wetteren zich beter op de loopnummers. Een sprong in het ongewisse. Maar dàt ze kan lopen, staat buiten kijf aangezien ze stevige recordtijden heeft staan van 53.70 op de 400m en 2.06.31 op de 800m.

Na olympisch kampioene Nafi Thiam is Hanne Maudens de beste meerkampster van België. Met haar puntentotaal van 6252 op de zevenkamp scoort ze zelfs beter dan Tia Hellebaut. Het is door een combinatie van factoren dat Maudens de drastische beslissing nam. In een zeer uitgebreid en openhartig blogbericht op haar website gaf ze toelichting bij haar carrièrewissel.

“Het is op”

Scheenbeenklachten vormden een rode draad door haar carrière. Maar ook moeilijkheden op mentaal vlak, frustraties en technische moeilijkheden op de kampnummers (hoogspringen) en problemen met voeding haalde ze aan als redenen om de sprong te wagen. “Voor mij stopt het verhaal van de meerkamp”, zei ze op haar blog. “Het is op, ik kan niet meer. Mijn lichaam is nog tot veel in staat, maar niet op de meerkamp. Ik ben mijn trainer Wim Vandeven bijzonder dankbaar voor de voorbije twee jaar, zowel voor de trainingen als voor het geduld en geloof in mijn kunnen. Mijn training en kennis neem ik mee naar de 800m, waarbij ik me ook zal toeleggen op de halve afstand aangezien dat nodig is voor een snelle 800m.”

Keuze voor geluk

Dat Maudens sterk is op de 800m bewees ze meermaals in de meerkamp met op 16 augustus op het BK nog een toptijd van 2.06.31. Onlangs liep ze op een kleine meeting een bijzonder sterke 400m in 53.70. Ze is ervan overtuigd dat ze opnieuw het plezier kan terugvinden op de loopnummers. De zekerheid van de meerkamp (ze had dankzij haar top 12-plaats op het WK een contract bij Sport Vlaanderen) wil ze daarvoor graag opgeven. “Een sportieve carrière zonder geluk is niks waard. Zelf voel ik me sterker dan ooit, ondervind ik geen last meer aan mijn schenen en heb ik een ‘normaal’ gewicht. Kortom: ik voel me goed in mijn vel, ondanks het feit dat het de moeilijke weg is, maar mijn hoofd en hart zeggen dat ik dit kan. Ik heb nog veel tijd om mijn olympische droom waar te maken, of het nu Tokio of Parijs wordt. Er moet nog veel specifieke training volgen op het lopen, maar als het niet lukt, dan heb ik het toch geprobeerd. Een mensenleven is te kort om ongelukkig in het leven te staan”, aldus Maudens op haar website.

Als loopster gaat ze zich nu verder ontwikkelen in de trainingsgroep van Tim Moriau. Maudens behaalde in haar carrière als meerkampster onder meer brons op het EK U23 en zilver op het EK U20. In 2019 werd ze nog elfde op het WK in Doha.