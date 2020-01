Handelaars tevreden met eerste gezamenlijke eindejaarsactie Didier Verbaere

04 januari 2020

13u37 0 Wetteren Voor het eerst in jaren organiseerden de handelaars van Wetteren nog eens een gezamenlijke eindejaarsactie. Met succes want er namen meteen meer dan 70 handelaars deel. Duizenden klanten namen deel aan de actie en honderden vallen in de prijzen. De gelukkigen werden vrijdagavond in het gemeentehuis geloot tijdens een gezellige receptie.

“Het handelscentrum weer levendig krijgen zullen we samen moeten doen. We gaan ook aan tafel zitten met de vastgoedsector om de huurprijzen aan te passen want hoge prijzen zijn nefast voor jonge starters. En we willen ook de invulling van het kernwinkelgebied bekijken. Wetteren wordt geen dode fietsstad maar een centrum met parkeermogelijkheden en veilige straten voor alle weggebruikers”, beloofde schepen Herman Strobbe (Eén Wetteren).

De handelaars zijn tevreden over hun eerste actie. “We willen volgend jaar nog meer handelaars betrekken in onze eindejaarspromotie. Als handelscentrum moeten we ons onderscheiden door onze kwaliteit en klantvriendelijkheid”, zegt handelaar Alain Cryns, één van de trekkers van de actie.