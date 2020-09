Handelaars Markt vragen extra fietsstallingen Didier Verbaere

08 september 2020

14u59 0 Wetteren De handelaars van de Markt in Wetteren vragen extra fietsstallingen op het plein. Want het succes van de knip en de grotere terrassen, in combinatie met de start van het schooljaar, heeft ook een keerzijde met een wildgroei aan fout geparkeerde fietsen.

“Vooral na schooltijd staat de ruimte voor onze vitrines vol fietsen kriskras door elkaar. Het is voor klanten onmogelijk om een kijkje te nemen in onze etalage en voor de klanten van de kapper onmogelijk om daar binnen te raken”, zegt Isabelle Peelman van de Gallerij Noëlla Baele naast het oude gemeentehuis.

Schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) zoekt een oplossing. “Ik begrijp dat dit enig ongenoegen oproept bij de uitbaatster van de antiekwinkel en de kapper en we bekijken op welke manier dat we dit kunnen aanpakken en oplossen. Er zijn sowieso extra budgetten voorzien voor fietsstallingen en we kunnen vrij kiezen waar we die best plaatsen naargelang de noodzaak”, zegt Van Heddeghem.

“Op zich bewijst dit dat er zeer veel gefietst wordt in het centrum van Wetteren, wat op zich een zeer goede zaak is. Maar uiteraard wordt er ook van de fietsers verwacht dat zij zich op één of andere manier ook hoffelijk gedragen in hun rijgedrag en in hun parkeergedrag”, aldus de schepen. “Misschien moet er voorlopig een bordje gehangen of geplaatst worden aan de beide etalages met de vriendelijke vraag om niet voor de winkels te parkeren”, besluit Piet.