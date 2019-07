Hakselaar op containerpark maakt te veel lawaai : voorlopig geen snoeihout meer verhakseld in Wetteren Didier Verbaere

15 juli 2019

16u25 0 Wetteren Op het recyclagepark van Wetteren wordt vanaf dinsdag tijdelijk geen snoeihout meer verhakseld. De machine bleek na metingen te luidruchtig. Intercommunale Verko werkt aan een oplossing.

“We hebben onlangs geluidsmetingen uitgevoerd op het recyclagepark van Wetteren en hebben gemerkt dat voor het gebruik van de hakselaar extra maatregelen nodig zijn. Tot de uitvoering van die maatregelen wordt er niet verhakseld”, zegt Marie-Lise Van Wassenhove van uitbater Verko.

“Er wordt dus tijdelijk geen snoeihout meer verhakseld op het recyclagepark van Wetteren. Het snoeihout zal in containers overgebracht worden naar de site in Appels – Dendermonde voor verdere verwerking. Inwoners van Wetteren worden daarom verzocht om hun snoeihout rechtstreeks in de container te deponeren, en niet langer op de grond af te zetten”, zegt Marie-Lise Van Wassenhove. De maatregel geldt enkel voor het recyclagepark van Wetteren.