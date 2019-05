H-onderons organiseert eerste hondenwandelingen in Wetteren Didier Verbaere

22 mei 2019

15u16 42 Wetteren H-onderons, een vereniging van hondenliefhebbers uit Wetteren, organiseert op zaterdag 1 juni voor het eerst een hondenwandeling voor het grote publiek. Baasjes hebben keuze uit twee trajecten van 5,5 of 8,5 kilomeer met vertrek en aankomst aan de parking van het Sint-Jozefinstituut in de Wegvoeringstraat.

“De wandelingen gaan beide over landelijke en rustige wegen langs de Schelde richting Schellebelle en dwars door de velden van onze plantengemeente”, zegt initiatiefnemer Yvan de Backer van H-onderons. Voor elke deelnemer staat er aan de aankomst ook een knapzak met speeltjes, voedingsstalen en andere spulletjes klaar met dank aan enkele lokale sponsors en bevriende dierenartsen.

“Er zijn ook infostanden en na de wandeling is er gezellig samenzijn en broodjes voor de wandelaars. Beide wandelingen zijn ook toegankelijk met de kinderwagen en rolstoel. Voor de kinderen is er een springkasteel”. Deelname kost 5 euro per wandelaar en is gratis voor kinderen jonger dan 10. Vrije start tussen 13 en 15 uur. Inschrijven kan tot vrijdag 31 mei om 14 uur via honderons.info@gmail.com of op 0477/63.96.80.