Gustaaf (88) stond op eerste rij bij bevrijding van Wetteren op 4 september 1944 Didier Verbaere

03 september 2019

14u34 0 Wetteren Op maandag 4 september 1944 reden om 13.45 uur de eerste vijf Cromwelltanks van het Britse leger via de Massemsesteenweg Wetteren binnen. Na vier dagen vol hevige gevechten, is Wetteren bevrijd van de Duitse bezetter en barst een groot volksfeest los. Gustaaf Van Den Berge (88) maakte als jonge tiener van 13 jaar de gevechten en de triomf 75 jaar geleden mee vanop de eerste rij en ontsnapte ei zo na aan de dood.

De jonge Gustaaf woonde samen met zijn ouders boven het Café Florent op de Markt van Wetteren. Vader Florent en moeder Irma baatten het café – de huidige Gouden Kraan – uit van 1932 tot 1980. Gustaaf werd later bekend als legendarische brandweercommandant Staf Pijpe en maakte de gevechten en de bevrijding van Wetteren van dichtbij mee. Samen met zijn beste vriend August Wante, zoon van adjunct commissaris Cyriel. De politieagent was één van de weggevoerden van 18 augustus 1944 en overleed in een Duits concentratiekamp. Gust en Staf staan samen op een foto op een Britse tank op de Markt.

“Er was geen kermis dat jaar. De geallieerden waren Europa binnengevallen in Normandië en de Duitsers en ‘de zwarten’ verboden de kermis”, herinnert Staf zich nog levendig. “Ook tijdens de oorlog draaide het café van mijn ouders goed. Maar toch was er veel schrik onder de mensen. Collaborateurs en ‘zwarten’ liet ons vader niet binnen. De opluchting was dan ook groot toen de bevrijding nabij was”, zegt Staf.

Terwijl de Britse troepen Wetteren binnenreden, vluchten de Duitsers via de Scheldebrug weg. “Albert Limpens, officier in het leger en sergeant bij de Brandweer van Wetteren, slaagde erin om een lading springstof onschadelijk te maken die door de bezetters onder de Scheldebrug was aangebracht. Samen met mijn beste vriend Gust stonden we de gevechten te bekijken vanop de toren van de Sint-Gertrudis kerk. Heel wat mensen volgden ze beschut achter een elektriciteitscabine aan de Schelde. Een Britse tank nam een Duitse vrachtwagen vol springstof onder vuur op de Scheldebrug. Er was weinig schade aan de brug maar de elektriciteitscabine werd wel verwoest. Daar vielen tien doden. Ook heel wat klanten van mijn ouders. We zijn later nog naar de begrafenis geweest”, zegt Staf.

Aan de dood ontsnapt

“Tijdens de gevechten op den Aard en aan de Schelde, kreeg een Duitse tank ons blijkbaar in het vizier en loste een schot naar de kerk en schoot de reling en een stuk van het dak weg. Vijf seconden ervoor was ons moeder ons boos komen binnen roepen. Hadden Gust en ik toen nog op de toren gestaan, dan zat ik hier niet meer. Daar zijn we echt aan de dood ontsnapt. Met dank aan een boze mama Irma dus”, lacht Staf.

Zijn vriend Guust zal later in het leger bij de geheime dienst terecht komen als spion. “Vaak hebben we elkaar niet meer gehoord. Hij kon en mocht niks zeggen over zijn werk. Bellen kon enkel op bepaalde uren en dagen naar een nummer in een café. Jaren geleden kregen we bericht dat hij overleden was. Hoe en waar weten we nog steeds niet. Hij was amper 58 jaar”, zegt Staf.

Bevrijding

De Duitsers in aftocht werden met de witte vlag door Wetteren begeleid door burgemeester Jozef Duchâteau en in de omgeving van Wichelen krijgsgevangen genomen. In Wetteren werd de daaropvolgende dagen nog geplunderd en gevochten. Britse geniesoldaten van de 4the FSRE herstelden de beschadigde Scheldebrug en stonden in voor de verdediging van Wetteren en de route naar Antwerpen via de brug.

Op 6 september 1944 rond 15u was Wetteren definitief bevrijd. De gekwetsten werden naar de kliniek van Wetteren gebracht. De gevangen genomen Duitsers werden in de gemeenteschool, de huidige tekenacademie, opgesloten. De laatste troepen nemen Wetteren nog éénmaal onder vuur en worden de Van Sandelaan, de Jan Broeckaertlaan, de Stationsstraat en de Hekkerstraat fel geteisterd.

“In de dagen daarop werd Wetteren nog vaak bestookt door Duitse kanonnen. Heel wat straten rond de Markt deelden in de brokken. Schrik hebben we nooit gehad en toen de Duitsers definitief verslagen en gevlucht waren, barstte een groot volksfeest los in Wetteren. De Britten kwamen water halen bij ons in het café en in ruil kregen we sigaretten. Na de bevrijding is er dagenlang gedanst en gedronken bij ons in het café”, besluit Staf.

Woensdagavond wordt op de Jan Cooppalaard aan de Schelde om 19 uur het Bevrijdingsplein officieel ingehuldigd. De gedenkplaat die aan de oude en afgebroken passerelle hing, kreeg er een nieuwe stek.