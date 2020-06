Gunther brengt 74ste en laatste optreden in Watermolenstraat voor buren en zorgverleners Didier Verbaere

07 juni 2020

In de Watermolenstraat in Massemen trad Gunther Vermeire (46) zondagavond voor het laatst op. Nu de maatregelen versoepelen, stopt de zanger na 74 dagen onafgebroken optredens voor de zorgverleners.

Gunther Vermeire zingt al 74 dagen lang elke avond vanuit zijn garage in de Watermolenstraat voor de buren en de zorgverleners. “Nu we naar fase drie gaan en we stilaan weer losgelaten worden, is dit mijn afscheid. Ik wil vooral alle buren bedanken die elke avond trouw op post waren om te luisteren. Zij verdienen een extra pluim”, zegt Gunther bescheiden. “Dit is geen afscheid maar een start naar iets beter”, besluit hij.