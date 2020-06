Grotere terrassen dankzij corona-knip op de Markt Didier Verbaere

12 juni 2020

14u26 2 Wetteren Er is sinds donderdag geen doorgaand verkeer meer toegelaten op de Markt van Wetteren. Het plein werd geknipt ter hoogte van de apotheek op de hoek en aan de Kerkstraat. Op die manier kunnen de terrassen uitbreiden na de corona lockdown.

Door het afsluiten van de Markt kan een bezoek aan de horeca terrassen veiliger verlopen. Parkeren kan wel nog op het middenplein van de Markt. Wegrijden doe je dan via de Kerkstraat. De coronaknip blijft tot na Wetteren kermis begin september. Op het plein komen ook nog extra planten en speeltuigen. En in juli zijn er vier zomerse zaterdagen met animatie in een verkeersvrij centrum.