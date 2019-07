Grootschalige politieactie naar transmigranten op E40 E17 zonder resultaten Didier Verbaere en Sam Ooghe

11 juli 2019

16u44 0 Wetteren De politie voerde donderdagochtend controleacties uit in het kader van de trafiek van transmigranten in de omgeving van en op de snelwegparkings van de E40 en de E17 in Wetteren en Kalken. Verschillende voertuigen werden doorzocht maar er werden geen vluchtelingen aangetroffen.

Een 15-tal agenten van de politiezone Wetteren met steun van omliggende zones en agenten met speurhonden van de federale politie controleerden de parking en de omgeving van autosnelwegen in Wetteren en Kalken. Beide plaatsen werden in het verleden vaak gebruikt door mensensmokkelaars om transmigranten aan boord van vrachtwagens richting Groot-Brittannië te smokkelen. “Er werden verschillende voertuigen en vrachtwagens gecontroleerd maar er werden geen migranten aangetroffen”, zegt commissaris Stefan Schamp van de zone. De parkings werden ondertussen extra beveiligd en mede door de regelmatige controles, lijkt de stroom vluchtelingen in de regio stilgevallen.