Groot brandalarm voor sputterende mazoutketel Didier Verbaere

16 november 2019

13u12 12

De brandweer van Wetteren rukte zaterdagmiddag om 12 uur massaal uit voor een woningbrand in de Kortenbosstraat 22 in Massemen. Het bleek gelukkig loos alarm. “Een mazoutketel in de kelder van de woning sputterde, veroorzaakte een knalletje en liet stoom los. Er was geen brand”, zegt officier Dirk Pieters. Na een grondige controle konden de manschappen terugkeren naar de kazerne.