Groepsaankopen en maximumfactuur voor secundair onderwijs Didier Verbaere

19 november 2019

11u57 1 Wetteren Het gemeentebestuur van Wetteren wil samen met de Wetterse secundaire scholen en de (lokale) handelaars groepsaankopen organiseren om de kosten in het onderwijs te beperken. Ze stimuleert scholen ook om deel te nemen aan het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’.

“Alle scholen gaan een oefening maken rond armoedebeleid en kostenbeheersing. De bevoegde schepen zal met de scholen en netten in overleg gaan over het invoeren van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Een leerling in het secundair onderwijs kost de ouders zo’n 1.207 euro per jaar. Er bestaan echter heel wat verschillen tussen scholen en studierichtingen. Op die manier bepaalt de financiële draagkracht van de ouders vaak de studiekeuze van de kinderen. Wij vinden dat leerlingen een richting moeten kunnen kiezen op basis van interesse of talent. Niet op basis van wat hun ouders al dan niet kunnen betalen.”

