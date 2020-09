Groene Pluim 2020 gezocht: nomineer een duurzaam Wetters initiatief Didier Verbaere

22 september 2020

11u59 0 Wetteren Groen&Co Wetteren is op zoek naar kandidaten voor de Groene Pluim 2020. Nominaties zijn welkom tot 1 november.

“De Groene Pluim wordt uitgereikt aan initiatieven die zich positief laten opmerken op ecologisch, sociaal en/of duurzaam vlak. Inwoners, organisaties, scholen en bedrijven uit Wetteren kunnen genomineerd worden. Zowel grotere als kleine initiatieven komen in aanmerking voor de Groene Pluim, iedereen kan er één verdienen. In 2019 reikten we voor het eerst de Groene Pluim uit in Wetteren. Velt Wetteren, Deelpunt en Simon Stroobant en de trage wegen waren de laureaten”, aldus de partij.

Welke persoon, organisatie, school of bedrijf uit Wetteren verdient een Groene Pluim in 2020? Laat het weten via groenepluim@groenenco.be. Dat kan tot 1 november. De Groene Pluim 2020 wordt uitgereikt op 22 november in de Corridor.