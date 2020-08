Groen licht voor kermissen van Massemen en Wetteren-Ten-Ede: “Ook perspectief voor grote kermis in het najaar” Didier Verbaere

31 augustus 2020

16u50 0 Wetteren De gemeentelijke crisiscel heeft maandag het licht op groen gezet voor de organisatie van de kermissen in Massemen en Wetteren-Ten-Ede. Aan de foorkramers wordt gevraagd om zelf een datum voor te stellen in oktober of november voor de grote kermis in Wetteren centrum.

“Heel wat Wetteraars en de foorkramers kijken uit naar het moment waarop een kermis kan plaatsvinden. Het aantal besmettingen in Wetteren is nog steeds erg laag. Zolang we niet naar code oranje of rood gaan, kunnen de kleinere kermissen, van Massemen en Ten Ede doorgaan. Er zullen natuurlijk maatregelen nodig zijn om dit zo veilig mogelijk te laten lopen”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V). In Massemen worden 7 foorkramers verwacht en in Ten-Ede een vijftal. Er wordt gewerkt met een aparte in- en uitgang en het aantal bezoekers zal worden geteld.

Wetteren kermis

Ook voor de ‘grote’ septemberkermis is er opnieuw perspectief: ze kan in het najaar worden georganiseerd als het aantal besmettingen laag blijft. “Hier wordt de puzzel wat moeilijker omdat het gaat om meer dan 60 attracties en duizenden bezoekers. We zullen per plein bekijken hoe we bezoekers van de kermis en de horeca gescheiden op de pleinen kunnen laten. We zoeken samen met de foorkramers naar een geschikte datum. Dat kan bijvoorbeeld in het Allerheiligenweekend of de herfstvakantie”, zegt Pardaen.

Er komt zelfs een ‘Wetteren mist kermis’-affiche van Wim Fick met daarop alle alternatieve evenementen in de komende kermisperiode. Je vindt alles ook terug op www.wegvanwetteren.be.