Gratis vertoning van Adam’s Apples in Den Hof Didier Verbaere

22 augustus 2019

13u26 0 Wetteren At The Movies trakteert op woensdag 28 augustus met film in Den Hof in Wetteren. Onder de appelbomen van de gezellige dekenijtuin wordt rond 21 uur bij het vallen van de duisternis de film Adam’s Apples vertoond. Een prettig gestoorde en compleet maffe zwarte komedie.

De film gaat over Adam, een neonazi die vrijkomt uit de gevangenis en in een parochie terechtkomt bij priester Ivan. Ivan vertelt dat hij al verschillende ex-criminelen op het rechte pad heeft weten te krijgen. Ivan wil dat Adam zich een doel stelt dat hij wil bereiken en Adam stelt voor dat hij een appeltaart gaat bakken. Hij krijgt de opdracht de appelboom op het erf drie maanden lang te bewaken om daarna de appels te plukken en een appeltaart te bakken. Al snel komt Adam erachter dat voormalige criminelen Gunnar en Khalid helemaal niet veranderd zijn en nog steeds stelen en drinken.

“De vertoning is gratis en de bar serveert appelsap”, deelt Raf De Graeve van At The Movies nog mee. De ingang van Den Hof bevindt zich in de Kattestraat.