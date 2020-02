Gouverneur vernietigt voor vierde keer gemeenteraadsbesluit verkoop stukje grond Didier Verbaere

20 februari 2020

10u36 0 Wetteren Waarnemend Gouverneur Didier De Tollenaere heeft voor de vierde keer een gemeenteraadsbesluit over de verkoop van een stukje grond aan een bewoner van de Viktor Van Sandelaan geschorst. “De Gouverneur spreekt bij deze verkoop van onbehoorlijk bestuur”, zegt raadslid Wouter Bracke (VB) die opnieuw klacht indiende en gelijk kreeg.

De verkoop gaat over een perceeltje grond van 12 vierkante meter van de gemeente naast een woning op de Viktor Van Sandelaan. De bewoner gebruikte het stukje grond al jaren als persoonlijke parking. Het Vlaams Belang kantte zich vanaf het begin tegen de verkoop. “Omdat het gemeentebestuur een loopje neemt met de waarheid en we het niet pikken dat openbaar groen wordt verkocht aan bevriende buren van het bestuur”, zegt Wouter Bracke.

In zijn besluit over de vernietiging van de verkoop, is ook waarnemend gouverneur snoeihard voor de gemeente. ”Het bestuur kan niet volhouden dat de vervreemding (verkoop) verantwoord kan worden door een verwijzing naar het openbaar belang en neemt voorts een loopje met het historische verloop van dit dossier. Dit getuigt geenszins van behoorlijk bestuur”, schrijft de gouverneur.

Het dossier werd viermaal door het gemeentebestuur aangepast en viermaal door de gemeenteraad goedgekeurd door de meerderheid en afgekeurd door de oppositie. En viermaal geschorst na een klacht van Vlaams Belang. Volgens de gouverneur zijn ook enkele acties van de buurvrouw die de strook wil kopen, niet correct. Zo werden er aanplantingen gedaan op grond die niet van haar was, een afsluiting geplaatst die ‘toevallig’ 12 vierkante meter gemeentegrond inpalmde. Net diezelfde 12 vierkante meter die de gemeente wil verkopen.

“Dit gaat enkel over verfraaiing van persoonlijke eigendom En dat allemaal met goedkeuring van de groendienst en dus met medeweten van het gemeentebestuur. Als het bestuur zijn groen engagement echt wil bevestigen, dan zou men eerder verwachten dat men zou besluiten dat het algemeen belang ermee gediend is dat het onterecht ingenomen perceel zou herenigd worden met het openbaar domein. Elke hiertegenin druisende beslissing zonder gedragen motivering getuigt dan ook van onbehoorlijk bestuur”, besluit de gouverneur in zijn motivatie.