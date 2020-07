Gouden bruiloft Rudy en Christine uitgesteld gevierd Didier Verbaere

06 juli 2020

12u42 0 Wetteren Het lokaal bestuur van Wetteren nodigde Rudy Van Haute (75) en Christine Haderman (71) uit in de trouwzaal van het oude gemeentehuis voor de uitgestelde viering van hun gouden huwelijk. He Gentse koppel woont sinds 2013 in Wetteren.

Rudy (75) werd geboren in Gentbrugge en was enig kind dat graag met treintjes speelde en voetbalde met vrienden. Hij loopt tot zijn 21ste school, wat uitzonderlijk was in die tijd. Na de Hogere Technische School aan de Lindelei kan hij onmiddellijk aan de slag als technieker bij de RTT in Anderlecht. Bijna veertig jaar lang blijft hij er als loyale werknemer en doet er aan tal van bevorderingsexamens mee en klimt er op van technieker naar studie-tekenaar bij de RTT Antwerpen. In 1980 wordt hij sectorchef in Gent en bleef er tot 2002. Daarna was hij ook 12 jaar lang museumopzichter voor de stad Gent in het Museum voor Schone Kunsten, het SMAK en het Gravensteen.

Ook Christine is een Gentse en is geboren in de Rabotstraat. Na de Handelsschool op de Coupure gaat ze werken in een kruidenierswinkel. Nadien in het naaiatelier van Coppieters en vervolgens in een atelier waar sigaren worden ingepakt, dit allemaal in Sint-Amandsberg. Dankzij de moeder van Rudy kan ze aan de slag als verkoopster bij INNO Gent en later ook nog als demonstratrice. Wat later start ze bij de Post. Ze begint er als vertrouwenspersoon in Drongen en moet de postschool volgen en via interne opleidingen klimt ze er ook op binnen de Post. Ze blijft er werken tot in 2005.

Rudy leerde Christine kennen in Blankenberge via een gemeenschappelijke vriendin uit de Gentse dancing Balmoral. Het was meteen liefde op het eerste gezicht en na twee jaar huwen ze in Gent. Nadien verhuizen ze naar Destelbergen en Sint-Amandsberg. Ze hebben één dochter Kathleen en twee kleinzonen Niels en Nio. Vandaag genieten ze van hun bloementuin en reizen naar de Azurenkust en de Provence in Frankrijk. Sinds 2013 wonen ze in een kangoeroewoning bij dochter Kathleen en schoonzoon Christophe in de wijk Eikem in Wetteren-Ten Ede.