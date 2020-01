Goeie punten voor campus ASZ Wetteren bij inspectie

Didier Verbaere

08 januari 2020

16u34 0 Wetteren De Campus Wetteren van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst (ASZ) heeft goeie punten gekregen bij een zorginspectie van de overheid. Op geen enkele van de onderzochte criteria is er aanbeveling of tweede inspectie aanbevolen.

Alle Vlaamse instellingen die vallen onder het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin krijgen regelmatig inspectie over de vloer. Ook de campus van het ASZ ziekenhuis in Wetteren kreeg onlangs een grondige controle. Die richt zich op personeel, veiligheid in de zorg, medicatie, patiëntendossiers, hygiëne en communicatie tussen zorgverleners en patiënten.

De inspectie vond plaats in de apotheek van het ziekenhuis, in de interne diensten en de dagkliniek. Ook patiënten werden ondervraagd over de behandeling. In het rapport scoorde het ASZ in Wetteren bijna een foutloos parcours op alle punten. Een opvolgende inspectie werd dan ook niet nodig bevonden.

