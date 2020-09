GO! Campus Kompas vernieuwt: “Grotere ruimtes voor zelfstandig werken” Didier Verbaere

02 september 2020

15u39 0 Wetteren De campus van de middenschool op Campus Kompas in Wetteren werd tijdens de lockdown en vakantie grondig vernieuwd. Op die manier wil het GO! haar onder onderwijsvernieuwing verder kracht bijzetten.

“Het lokaal van de 1ste graad B-stroom is omgevormd tot één grote ruimte met 2 instructieruimtes. De infrastructuur is aangepast om te voldoen aan de noden van leerlingen en leerkrachten. Zo werd een ruimte voorzien voor zelfstandig werk en werd meer ingezet op ICT. We creëerden eveneens af te sluiten ruimtes voor instructiemomenten. Ter aanvulling werd een zithoek én een ruimte voor een bewegingstussendoortje voorzien. Als kers op de taart werd een echte buitenklas gemaakt, waar leerlingen les kunnen volgen of hun individuele opdrachten maken in de openlucht”, zegt Toon Lapage, directeur van de eerste graad.

Tijdens de lessen werken leerlingen met weekplanningen en weten de leerlingen wat precies wat er van hen verwacht wordt. Sommige leerlingen gaan zelfstandig aan de slag terwijl anderen constant de ondersteuning van een leerkracht krijgen.

Ook in de A-stroom heeft men niet stilgezeten. Het clusteren van vakken geeft leerlingen de ruimte om meer tijd te spenderen waar nodig. “Deze zomervakantie werden er 2 openleercentrums gecreëerd om onze werking te optimaliseren. Weekplanningen zijn ook een vaste waarde in de werking van de A-stroom. We bouwen stapsgewijs aan de zelfstandigheid van onze leerlingen om hen de nodige tools mee te geven van zodra ze Campus Kompas verlaten.”