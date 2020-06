Gloednieuw skatepark nog voor de opening al beschadigd door opgepompt grondwater Didier Verbaere

22 juni 2020

15u25 0 Wetteren Het nieuwe skatepark aan de Massemsesteenweg in Wetteren is nog niet officieel geopend en moet al hersteld worden. Water beschadigde de skate-kom op verschillende plaatsen.

De intentie om opgepompt grondwater tijdelijk op te vangen in de skate-kom was nobel maar veroorzaakte ook problemen. “Na het volpompen van het park is het beton serieus aangetast”, zegt Ben Coppens. Samen met Jonas De Winter zette hij zijn schouders onder en ontwierp hij het nieuwe skatepark. De BMX’er wijst op verschillende ruwe en oneffen vlakken in de kom. “Voor een BMX’er kan dat geen kwaad maar voor skaters moet dit perfect glad liggen of er gebeuren ongevallen. We hopen dat dit voor de officiële opening nog wordt hersteld”, zegt Ben.

Polieren

Het gemeentebestuur zal de aannemer hierover aanspreken. “Toen we de kom wilden vullen met opgepompt grondwater, verzekerde de aannemer ons dat dit geen kwaad kon. En ik twijfel er aan of de schade veroorzaakt is door het water. We gaan samen bekijken of de oneffenheden weggepolierd kunnen worden”, zegt schepen van jeugd Dietbrand Van Durme. De officiële opening van het park is gepland op 11 juli.