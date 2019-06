Gianni Borretti verdwijnt na 38 jaar op Markt van Wetteren Didier Verbaere

05 juni 2019

18u15 12 Wetteren Schoenenwinkel Gianni Borretti op de hoek van de Markt en de Kerkstraat van Wetteren sluit na 38 jaar de deuren. Vandaag startte eigenaar Ronny De Bock met de totale uitverkoop. “Het is tijd om wat van het leven te genieten”, zegt Ronny (61).

Ronny De Bock was amper 23 jaar jong toen hij een schoenenzaak begon op de Markt van Wetteren. “Ik werkte een aantal jaar als technieker voor een baas maar heb dat nooit graag gedaan. Mode en schoenen zijn altijd mijn ding geweest. Toen de winkel te huur kwam, heb ik de sprong gewaagd”, zegt Ronny. Zijn neus voor zaken en de keuze voor Italiaanse schoenen bleek in de jaren ’80 een schot in de roos. De zaak floreerde en werd een vaste waarde in het straatbeeld. Ontelbare dames vonden de weg naar de winkel van Ronny.

“We deden ook alles zelf. Jaarlijks trok ik naar beurzen in Italië om eigenhandig de zomer en wintercollecties te kopen. Ik durf gerust zeggen dat ik een neus voor trends had. Misschien omdat mijn vader José ooit schoenmaker is geweest”, lacht Ronny. Het aantal schoenen dat over zijn toonbank ging, is niet te tellen. “Driehonderd modellen per seizoen kochten we in aan minstens veertien paar per model. Enkel Italiaanse topkwaliteit. De tel ben ik kwijtgeraakt”, zegt Ronny.

“We hebben inderdaad goeie tijden beleefd en schoenen zijn nog steeds een goed artikel om te verkopen. Door de komst van de internetwinkels, de achteruitgang van het handelscentrum en door mijn leeftijd vond ik de tijd rijp om ermee te stoppen. Deze zomer en komende winter verkopen we de collecties nog uit maar dan is het gedaan. Het zal met spijt in het hart zijn want dit is toch wel een beetje mijn kindje dat ik achterlaat. Maar ik heb meer dan veertig jaar hard gewerkt. Het is tijd om het wat rustiger aan te doen”, besluit Ronny. Overnemers voor de zaak of voor het pand, een topligging op de Markt van Wetteren, kunnen zich steeds melden in de winkel.