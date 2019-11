Gezocht: 300 Lottospelers. Inzet: 18.773,25 euro. Mogelijke winst: 9 miljoen euro Didier Verbaere

28 november 2019

17u49 0 Wetteren Het Total tankstation en Lotto speelpunt aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren is op zoek naar honderd tot driehonderd gelukszoekers om samen deel te nemen aan drie extra Lotto trekkingen in december. In totaal is er 9 miljoen euro te verdelen. Inzet van de grote speelpot in Wetteren is 18.773,25 euro. Mogelijks de grootste inzet in Oost-Vlaanderen.

In december lanceert de Nationale Loterij drie extra trekkingen op vrijdag de 13de, dinsdag 24 en dinsdag 31 december. Telkens is de inzet minimum drie miljoen euro. Wordt de jackpot niet gekraakt dan wordt de inzet overgeheveld naar de volgende trekking.

Op zoek naar Jackpot

Dries Verschelden (36) van het Total tankstation en Lotto speelpunt aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren gaat op zoek naar minimum honderd en maximum driehonderd gelukszoekers om samen een gokje te wagen. “We spelen telkens met een Multi 15 Quick Pick met 15 cijfers en een inzet van 6.257,75 euro per trekking. Dat is de hoogst mogelijke inzet met een Quick Pick”, legt Dries uit.

“Hiervoor zoek ik honderd spelers per trekking die elk 63 euro wagen. Iedereen is uiteraard vrij om driemaal een kans te wagen”, zegt Dries die al tien jaar het Lotto speelpunt uitbaat. Grote winsten werden er bij hem nog niet gewonnen. “We hebben heel veel vaste spelers en ook vaak winsten van 2.000 tot 5.000 euro. Dus puur statistisch is de kans nu zeer groot dat we eens echt de Jackpot winnen”, lacht Dries. Inzetten kan vanaf maandag 2 december in zijn zaak.

Groepsdeelnames populair

“De actie in Wetteren is geen uniek geval. Er zijn bij elke trekking nog steeds heel wat mensen die in groep hun kans wagen. Exacte cijfers daarvan hebben we niet. Pas in januari maken we ons jaarverslag op”, blijft Joke Vermoere, woordvoerster van de Nationale Loterij, op de vlakte over de cijfers. Maar dat een gezamenlijke inzet goed is voor het groepsgevoel, blijft wel buiten kijf. Een bulletin van 6.257,75 euro is hoe dan ook de hoogste inzet per gok die je bij de Nationale Loterij kan plaatsen.