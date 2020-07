Gezellig in de buurtbubbel: leen eens een openluchtcinema Didier Verbaere

10 juli 2020

10u29 8 Wetteren Het lokaal bestuur wil naast de zomerbubbel met speelpleintjes op de Markt van Wetteren ook elders in de gemeente buurtbubbels mee helpen opbouwen. Buurtbewoners, verenigingen en zelfs horecazaken kunnen pakketten ontlenen om een feestje, speelstraat of zelfs openluchtcinema te organiseren.

“Omdat grote evenementen deze zomer niet mogelijk zijn, willen we de inwoners zoveel mogelijk helpen om in hun eigen straat of buurt leuke activiteiten te organiseren met kant-en-klare buurtbubbelpakketten”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&co).

Eén van die pakketten is een openluchtcinema inclusief films, groot scherm en ligzeteltjes. Zelfs de auteursrechten zitten in het pakket. De hele zomer lang programmeert het bestuur zelf films in de wijken en deelgemeentes. “Dat zijn telkens voorstellingen voor maximaal 100 zittende toeschouwers om 16 en 20 uur waarbij we vragen om zelf een stoeltje of dekentje mee te brengen. Maar je kan als straat ook op een ander moment een filmavond organiseren”, zegt De Wilde.

Spel- en sportkoffers

Je kan in Wetteren ook spel- en sportkoffers gebruiken. “Dat kan zolang het in het openbaar is en toegankelijk blijft voor iedereen. Bekendmaken en promoten in de buurt is noodzakelijk en je kan maximum 2 keer per zomer en per straat een event organiseren. Ook de speelstraten willen we extra promoten, ze kunnen veel sneller en ook voor een kortere periode aangevraagd worden”, vult schepen Dietbrand Van Durme (Eén) aan.

“Als vereniging, wijk, straat, buurt of handelaar kan je ook een zomerprojectsubsidie aanvragen om een feest te organiseren. We gaan hier heel kort op de bal spelen en een commissie komt op regelmatige basis samen”, besluit De Wilde.

Alle info aan het pop-upinfopunt op de Markt of via de online formulieren op www.wegvanwetteren.be of www.wetteren.be.