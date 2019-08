Gezellig druk op Camping Prullenbos Didier Verbaere

15 augustus 2019

19u48 0 Wetteren Meer dan honderd kinderen genoten donderdagmiddag van een leuke spelnamiddag vol animatie op het Domein Het Prullenbos in Wetteren. Vanavond blijven ook 81 mensen overnachten op Camping Prullenbos.

Shana en Robin, de nieuwe uitbaters van Het Prullenbos knopen opnieuw aan met de traditie en vieren het Midzomernachtfeest op het domein met een dag vol animatie. Ouders en kinderen kunnen er ook overnachten. “De camping is helemaal volzet. Dit is zeker een traditie die we jaarlijks willen herhalen", zegt Shana. Vanavond wordt het midzomernachtvuur aangestoken en zijn er nog live optredens.

De families Lefevre, Van Meirhaeghe en Cuypers uit Gavere genoten na een dag vol plezier alvast van een stevige pizza aan de tent. We durven erom wedden dat Niels, Mads, Emiel en Jules heerlijk zullen slapen vannacht.