Gertrudis voor het eerst Rode Neuzen school : geld inzamelen voor knusse rustruimte Didier Verbaere

11 oktober 2019

17u00 0 Wetteren Basisschool Sint-Gertrudis in Wetteren is voor het eerst een Rode Neuzen school. Samen met de ouderraad worden tal van activiteiten gehouden om geld in te zamelen voor de inrichting van een knusse rustruimte. De actie werd vrijdagnamiddag op gang geklapt aan de wensboom van de leerlingen.

“Met de opbrengst willen we een knusse ruimte creëren waar kinderen eventjes volledig tot rust kunnen komen en waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte”, zegt Els Van der Schueren van de Ouderraad. Er zijn ook plannen om er een kleine schoolbibliotheek te installeren voor de leerlingen. De ruimte zal ook gebruikt kunnen worden door de leerkrachten om een rustig en ontspannen moment met hun leerlingen te houden.

Elke leerling mocht afgelopen week een wens op rood en wit lint opschrijven en in de wensboom op de speelplaats hangen. Zaterdagavond is er een grote spaghettiavond op de school en begin november is er een Rode Neuzen Scholentour voor het 5de en 6de leerjaar over mentale weerbaarheid. Op 15 november strijkt Kindertheater Jeuk neer op de school met een Kidsparty. En de actie wordt afgesloten met een Rode Neuzen Marathon om boeken in te zamelen voor de bibliotheek. Meer info op info@ouderraadgertrudis.org