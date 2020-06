Gerrit De Moor schrijft spannend jeugdboek voor kinderen van 9 tot 13 jaar: ‘Hekster’ Didier Verbaere

16 juni 2020

15u37 0 Wetteren Gerrit De Moor uit Massemen schreef met zijn nieuwe jeugdboek ‘Hekster’ een spannend verhaal voor kinderen van 9 tot 13 jaar. In het mysterieuze verhaal verwerkte hij thema’s als pesten en vriendschap.

“Hekster is het verhaal van Witske. Zij is na de Paasvakantie gestart op een nieuwe school. Maar vier leerlingen uit haar klas vinden haar een eigenaardig meisje en beginnen haar onmiddellijk te pesten. Ze noemen haar een heksenkind omdat haar mama veel weet over de geneeskracht van kruiden en de kracht van getallen. Meester Mauro vindt de pesterijen zeer vervelend en probeert Witske te helpen. Maar de vier pestkoppen geven niet zomaar op. En dan is er ook een ekster die af en toe onverwachts opduikt. Het is een boeiend verhaal voor kinderen van 9 tot 13 jaar”, zegt auteur Gerrit De Moor.

Gerrit werkt als opvoeder in De Nieuwe Vaart in Gent, een instelling voor kinderen met gedragsmoeilijkheden. “Een deel van mijn ervaringen gebruik ik in mijn boeken. Zo schreef ik al heel wat artikels voor vakbladen en een boek over opvoeding. Het was mijn jongste dochter Lisa, toen 14 jaar, die me vroeg om eens een boek te schrijven die ze ook on lezen. Zo ben ik met jeugdboeken begonnen", lacht Gerrit. Lisa studeert momenteel fotografie in het VISO in Gent. “Een volgende project is gedichten schrijven bij haar foto's", besluit Gerrit.

Eerder schreef hij ook al poëzie en jeugdverhalen zoals De D-App en De Boomhutvluchteling. Hekster telt 62 pagina’s en is uitgegeven bij Mauretania in samenwerking met Yanga.mijnbestseller.nl. Daar kan het boek online besteld worden aan 14 euro.