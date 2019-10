Gemeenteraad keurt investeringen kerken goed Didier Verbaere

08 oktober 2019

20u31 0 Wetteren Op de gemeenteraad in Wetteren werd de meerjarenplanning voor de kerkfabrieken goedgekeurd. Het gaat om restauratiedossiers en bijkomende investeringen.

Die stonden eerder op de agenda maar werden uitgesteld omwille van mogelijke belangenvermenging van raadslid Herman Maudens (Eén Wetteren). Hij nam ondertussen ontslag uit de kerkraad waardoor de investeringen nu wel goedgekeurd konden worden.

De kerkfabriek van Sint-Gertrudis voorziet volgend jaar een investering van 63.703 euro voor de verdere restauratie van het hoogaltaar in de dekenale Sint-Gertrudiskerk op de Markt van Wetteren. Ook voor de verdere restauratie van de Sint-Anna kerk in Wetteren-ten-Ede is extra geld voorzien. Er wordt ook een extra toelage van 90.522 euro betaald voor dringende werken aan het dak van de Gertrudiskerk en 43.000 euro voor kosten aan de Sint-Martinuskerk van Massemen.