Gemeentelijke dienst onthaalouders bestaat 30 jaar Didier Verbaere

17 september 2019

19u59 4 Wetteren In Wetteren viert de gemeentelijke dienst onthaalouders haar 30ste verjaardag. De dienst begeleidt vandaag 19 onthaalouders die op 11 individuele thuisadressen en 3 groepsonthaal punten samen 230 kinderen per jaar opvangen. De gemeentelijke dienst heeft een erkenning bij Kind en Gezin voor 90 voltijdse opvangplaatsen en er is een overcapaciteit.

“Er is meer vraag dan aanbod. Vooral in het centrum van de gemeente. Maar uitbreiding is voorlopig niet mogelijk”, zegt schepen van sociale zaken Lieve De Gelder (CD&V). Daarnaast biedt de gemeente ook opvang aan in het kinderdagverblijf De Kleine Prins en in verschillende IBO’s (Buitenschoolse kinderopvang). De dienst telt 10 onthaalmoeders. In de loop van dertig jaar was er slechts één onthaalman actief.

Een individuele onthaalmoeder kan tot 8 kinderen per dag opvangen. In de drie groepsonthaal initiatieven is er plaats voor 15 kinderen. De meeste kinderen blijven er tot hun 5de jaar en verhuizen dan naar de IBO’s. Er loopt wel een oproep voor nieuwe onthaalouders omdat er volgend jaar enkele onthaalouders in pensioen of in zwangerschapsverlof gaan. De gemeente hoopt ook op extra subsidies voor meer erkende plaatsen in de gemeente.