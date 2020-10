Gemeentelijk Carnavalcomité annuleert alle activiteiten in 2021: geen verkiezing, geen stoet, geen kindercarnaval noch eetfestijnen Didier Verbaere

09 oktober 2020

10u14 6 Wetteren Het Gemeentelijk Carnavalcomité schrapt alle evenementen rond carnaval in 2021. “Door de stijgende en verontrustende coronacijfers hebben we beslist om alles af te gelasten”, zegt voormalig Prins Easy Erwin Baert van het Comité.

Er wordt dit jaar op 11 november geen startschot gegeven voor carnaval in 2021. Dat wordt volledig van de agenda geschrapt. “De huidige prins, Marino, blijft regerende Prins Carnaval, maar er wordt in 2021 geen prinsenverkiezing georganiseerd. Ook de carnavalsstoet in februari, het kindercarnaval en de popverbranding gaan niet door. Net als alle eetfestijnen die gepland waren”, zegt Erwin. Hierdoor zal Wetteren twee jaar op rij geen carnaval kennen, want in februari dit jaar werd de stoet ook al afgelast. Toen gooide voorjaarsstorm Dennis roet in het eten en trok enkel Prins Marino in stoet door de lege straten.