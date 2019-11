Gemeentehuis Wetteren is ook een louche bank in Groothertogdom Luxemburg in Nederlandse misdaadserie Stanley H. Didier Verbaere

08 november 2019

12u08 0 Wetteren In de razend populaire Nederlandse vierdelige misdaadserie Stanly H. duikt plots het gemeentehuis van Wetteren op als ‘Banque Credit de Luxembourg’ waar enkele gangsters misdaadgeld komen storten. De serie was in oktober te zien op NPO3 en NCRV.

“De opnames dateren van december vorig jaar. Toen is een Nederlandse filmploeg hier enkele dagen op prospectie geweest en werd er gefilmd in het weekend van de kerstmarkt op 12 en 13 december”, zegt Christine Paepe van de Dienst Toerisme en evenementen. In de scène doet de oude trouwzaal van het gemeentehuis op de Markt dienst als bankkantoor. Eén detail is de filmploeg echter vergeten. Aan de ‘Luxemburgse bank’ hangen de Belgische driekleur en de Vlaamse Leeuw te wapperen.

Stanley H. is een dramaserie over een van de beruchtste criminelen ooit: Stanley Hillis. Stanley H. ontwikkelt zich van een jonge charmante bankrover en inbreker tot een gehaaide, puissant rijke en ongrijpbare drugshandelaar. In Nederland werd hij beroemd doordat hij in 1985 als vermomde voortvluchtige verscheen in de talkshow van Sonja Barend. Hij was net uit de Bijlmerbajes ontsnapt, zoals hij eerder uit diverse gevangenissen uitbrak. In de jaren negentig klom hij op als topcrimineel, deels met hulp van de politie. In 2011 werd hij, onder de ogen van diverse rechercheurs doodgeschoten. Zijn leven werd nu in een vierdelige serie verfilmd.