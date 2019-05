Gemeentediensten open op verkiezingszondag Didier Verbaere

26 mei 2019

12u47 0 Wetteren Deze voormiddag waren ook heel wat gemeentediensten paraat tijdens de stembusgang. De dienst Bevolking in Wetteren kreeg heel wat volk over de vloer.

“De hele voormiddag kwamen mensen langs die geen stembrief kregen of hem verloren zijn. Mensen die nog een volmacht nodig hadden of een kopie van hun identiteitskaart”, legt Sofie Van Hyfte van de dienst uit. De balie is open tot 14 uur. “Zelf stemmen zit er dus niet in. Ik heb een volmacht gegeven. En morgen zijn we ook gewoon aan het werk”, zegt Sofie.