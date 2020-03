Gemeente zoekt vrijwilligers voor hulp voedselbanken en richt zich tot de jeugd: “Zij behoren niet tot de risicogroep” Didier Verbaere

25 maart 2020

18u31 0 Wetteren Schepen Lieve De Gelder (CD&V) doet een warme oproep aan de jeugd in Wetteren om mee te helpen bij de voedselbedeling van het OCMW in de gemeente.

“Heel wat van onze vrijwilligers behoren helaas ook tot de risicogroep waardoor de voedselbedeling helemaal dreigt stil te vallen”, zegt Lieve De Gelder. “Daarom roepen we de jeugd op om vrijwilliger te worden en mee te helpen met de bedeling”, aldus De Gelder. Samen met haar diensten wil ze ook een telefoondienst op poten zetten om de 80-plussers in Wetteren op regelmatige basis eens op te bellen voor een babbel of om boodschappen aan te bieden. Ook hier zijn vrijwilligers meer dan welkom. Er werd een vrijwilligersplatform opgericht. Info opwww.impactdays.be/wetterenhelpt.