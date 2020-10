Gemeente trakteert sportieve Laura en René op lekker ontbijt na straffe zwemprestatie van 2.000 kilometer baantjes trekken Didier Verbaere

In La Koer werden Laura Dhondt (81) en René Drique (83) zondagochtend door het lokaal bestuur in de bloemen gezet en getrakteerd op een gezond ontbijt na hun straffe zwemprestatie. Het koppel behaalde afgelopen donderdag een uniek trimbrevet en zwom maar liefst 2.000.000 meter bij elkaar in het zwembad.

René en Laura zwommen donderdagnamiddag de laatste 50 baantjes of 1.000 meter in het zwembad De Warande in Wetteren en bereikten zo na twintig jaar de kaap van 2.000.000 meter in het bad. Het koppel raakte in 1961 betrokken bij een zwaar verkeersongeval en begon, op doktersadvies, met wekelijkse zwembeurtjes.

Twintig jaar geleden begonnen ze de meters bij te houden en tien jaar geleden bereikten ze de kaap van 1 miljoen meter. Die afstand verdubbelden ze de afgelopen tien jaar. De gemeente zorgde voor een lekker ontbijt, overhandigde hen het unieke brevet en cadeautjes. En de buren van de Dekenij Gransvelde verraste het koppel met een verdiende trofee.