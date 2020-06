Gemeente hoopt op fikse regenbui om grindpad hard te krijgen Didier Verbaere

03 juni 2020

19u16 0 Wetteren De verbindingsweg tussen Volkershouw en Oudenhoek in Westrem werd door de gemeente Wetteren verhard met grind. “Maar dat ligt zo los, dat fietsers er met de wielen vast in blijven steken”, zegt gemeenteraadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang). De gemeente hoopt op een aantal fikse regenbuien om het pad vaster te krijgen.

De verbindingsweg langsheen de E40 is een weg voor plaatselijk verkeer maar wordt ook frequent door fietsers gebruikt. Omdat het baantje ook gebruikt wordt door vrachtwagens van een bedrijf dat er gevestigd is, vulde de gemeente de putten op met grove kiezels. Maar door de kurkdroge ondergrond liggen die momenteel los waardoor fietsen inderdaad nogal lastig is. De Gemeente hoopt nu op een aantal fikse regenbuien waardoor de steentjes zich, onder het gewicht van het verkeer, vastzetten in de ondergrond. Dan zou het probleem van de baan moeten zijn.