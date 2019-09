Gele en blauwe rook door gerestaureerde schoorsteen Van Hauwermeirsmolen Didier Verbaere

08 september 2019

13u13 3 Wetteren Geen witte maar gele en blauwe rook kringelde zondagvoormiddag uit de gerestaureerde schoorsteen van de olieslagerij van de Van Hauwermeirsmolen in Massemen. De 25 meter hoge schoorsteen werd deze zomer volledig heropgebouwd en ingehuldigd naar aanleiding van open monumentendag.

De oude watermolen in Massemen dateert van 1596. In 1909 werd een schoorsteen gebouwd aan de olieslagerij van de molen om rookgassen van de stoomketel af te voeren. Het is een baken in het landschap en een erkend en beschermd monument. Maar de schouw begon door verzanding van de voegen gevaarlijk over te hellen. Dus werd ze in april steen voor steen, zo’n 5.000 stuks, afgebroken door vader en zoon Frank en Tom Coornaert. Deze zomer bouwden ze de schoorsteen weer op in haar oorspronkelijke staat.

De werken kostten zo’n 110.000 euro en werden slechts deels gesubsidieerd door Onroerend Erfgoed. De vzw moet zelf zo’n 50.000 euro verzamelen. Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) liet weten dat de gemeente 7.500 euro van de factuur voor haar rekening neemt. “Het is immers een belangrijk monument en een herkenningsteken dat je weer thuiskomt”, zegt Pardaen. Om de schouw in te huldigen werd geen lintje doorgeknipt maar gele en blauwe rook, de kleuren van Massemen, door de schoorsteen gejaagd.