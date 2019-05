Geldboete en rijverbod voor fikse snelheidsovertreding op N9 in Wetteren Koen Baten

24 mei 2019

17u35 0

Eric V. reed op 8 juni 2018 wel met een heel zware voet over de N9 in Wetteren. Op die steenweg is een snelheid van 70 kilometer per uur toegelaten, maar V. reed met zijn oldtimer Porsche maar liefst met een snelheid van 119 kilometer per uur naar huis. “Ik wist niet dat zijn pedaal van de Porsche kon blijven hangen", zei een cynische politierechter Peter D'hondt. De man zelf was niet aanwezig maar liet zich bijstaan door een advocaat. “Hij betreurt de snelheidsovertreding, er was op die moment niet veel verkeer aanwezig", klinkt het. De man kreeg een geldboete van 1.200 euro en een rijverbod van 35 dagen.