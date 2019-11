Geert Vieren stelt abstract en figuratief naakt voor in De Corridor Didier Verbaere

07 november 2019

19u53 0 Wetteren In De Corridor in Wetteren stelt architect en schilder Geert Vieren (54) vanaf zondag een nieuwe reeks abstract en figuratief werk tentoon. Zijn olie op doek schilderijen zijn een knipoog naar de naaktmodellen uit zijn opleiding in Sint-Lucas.

Ataraxia (Αταραξία). Zo heet de nieuwe expositie van Geert Vieren in De Corridor. Dat is een Griekse term, gebruikt door Pyrrho en Epicurus, die het ideaal van zielsrust beschrijft. Het gaat dan om een onverstoorbare staat die zich kenmerkt door vrijheid van zorgen, affectieloosheid en emotionele gelatenheid. Vieren schildert al zijn hele leven met pauzes. Hij kende een zeer productief jaar 2019 want met Ataraxia toont hij meer dan dertig nieuwe werken. “In onze opleiding schilderden we vaak naar naakt model. Dat inspireerde me tot deze reeks abstracte en figuratieve werken van verschillende modellen”, zegt Geert Vieren.

Zondag leidt professor emiritus in de kunstfilosofie Willem Elias de vernissage om 20 uur. Elias is dokter op rust in de wijsbegeerte en een kunstkenner. Hij zal het hebben over het belang van abstracte kunst en het werk van Vieren in het bijzonder. De expo is te bezoeken tijdens de evenementen in De Corridor en tijdens het Kerstmarktweekend van 7 en 8 december of op de nieuwjaarsreceptie van 12 januari. Info op www.decorridor.be.