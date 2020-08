Geen versoepeling mondmaskerplicht ondanks de hittegolf: “Versoepeling zou een fout signaal zijn nu de besmettingen nationaal blijven stijgen” Didier Verbaere

10 augustus 2020

13u46 0 Wetteren Het dragen van een mondmasker op de openbare weg in de bebouwde kom van Wetteren, blijft verplicht. Gemeenteraadslis Wouter Bracke (VB) vroeg een versoepeling naar aanleiding van de hittegolf. Maar die komt er dus niet.

Gemeenteraadslid Wouter Bracke vindt het dragen van een mondmasker in deze hitte ondraaglijk. “Als we kijken naar onze eigen gemeente en de omliggende gemeenten, dan zien we dat het aantal corona besmettingen miniem zijn. Ik denk dat een versoepeling dus gerechtvaardigd is voor de volksgezondheid. Het dragen van een mondmasker zou dus net zoals in Antwerpen enkel op drukke plekken moeten verplicht worden”, zegt Wouter Bracke.

Daar is waarnemend burgemeester Robbe De Wilde (Groen&Co) het dus niet mee eens. “Onze gemeente blijft voorlopig onder de alarmdrempel maar het aantal besmettingen in België blijft stijgen en er is zelfs sprake van een verdere verstrenging van de nationale maatregelen. Een lokale versoepeling is dus niet aan de orde en zou een fout signaal zijn”, zegt Robbe.

“We hebben de afgelopen weken alles in het werk gezet de mondmaskerverplichting goed te communiceren. Tot onze grote tevredenheid wordt deze goed opgevolgd. Maar nu halsoverkop deze dag op dag weer laten vallen, zou voor de burger bijzonder verwarrend overkomen. Duidelijke, heldere beslissingen zijn in deze tijden van groot belang”, besluit De Wilde.