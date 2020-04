Geen Topdagen, wel kleinschaligere initiatieven om handelscentrum te promoten Didier Verbaere

22 april 2020

13u52 5 Wetteren De jaarlijkse Topdagen in Wetteren eind juni worden definitief geschrapt. Het promotieweekend voor het handelscentrum sluit steevast af met grote optredens en dat kan uiteraard niet wegens de coronacrisis.

“Met spijt in het hart hebben we moeten beslissen dat de Topdagen zoals we die nu kennen dit jaar niet zullen kunnen plaatsvinden wegens Covid-19. We gaan nu met de handelaars in gesprek zodat we samen een mooi alternatief kunnen bieden aan de Wetteraars”, zegt Tijl De Bock, coördinator van de Dienst Evenementen en Toerisme

“Daarbij zullen we nog meer dan voorgaande jaren proberen om de lokale economie een boost te geven net voor de soldenperiode die dit jaar een maand later zal vallen. We kijken dus uit naar vele zomerse zaterdagen boordevol leuke acties”, besluit De Bock.