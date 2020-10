Geen optocht wel witte vlaggen als verzet tegen armoede: “We trekken een spoor van boodschappen door het centrum” Didier Verbaere

13 oktober 2020

13u18 0 Wetteren Door de coronacrisis is de jaarlijkse mars op de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’ in Wetteren afgelast. Wel word er een spoor van witte vlaggetjes en boodschappen door het centrum getrokken.

In normale omstandigheden trekt het PWO, het Permanent Welzijn Overleg, samen met partnerorganisaties onder leiding van een muziekband door de straten van Wetteren. Tijdens de mars worden de pijnpunten die mensen in armoede ervaren voorgelezen en in brief overhandigd aan de voorzitter van het OCMW.

Vlagjes

“Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een stille optocht te houden. Armoede is iets dat sluimert onder onze bevolking, het kruipt in je kleren, het vreet aan je... het laat zijn sporen na. Dat is nu net wat het PWO donderdag 15 oktober wil bereiken, een spoor nalaten in de Wetterse straten. Vrijwilligers en sympathisanten hebben de afgelopen dagen 200 papieren vlagjes gemaakt met opschriften rond het thema ‘armoede’. Zij zullen alle marktkramers en winkels bezoeken met de vraag of zij een papieren vlagje willen tentoonstellen in hun kraam of winkel. Op die manier willen wij deze problematiek nogmaals in de verf zetten”, zegt Lucia De Dycker van het PWO.

Ook zij voelen de crisis fel. “Het PWO, ziet haar inkomsten dalen want ons Sociaal restaurant kan voorlopig geen mensen ontvangen. Ons lokaal kan volgens de normen slechts 20 personen toelaten. Onbegonnen werk om een keuze te maken uit 50 personen. Elke 2de en 4de vrijdag van de maand is er wel “Info@lunch” waarbij externen hun werking voorstellen aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Enkel gezinnen die uitgenodigd zijn kunnen deelnemen. Iedere aanwezige krijgt tijdens de info een lunch aangeboden. De info en de lunch zijn gratis. En yijdens de herfstvakantie organiseren 2 stagiaires een kindvriendelijke dag”.

Inschrijven kan nog steeds via email Info@pwo-wetteren.be!