Geen kerstmarkt, wel extra kerstverlichting in centrum van Wetteren Didier Verbaere

13 oktober 2020

10u41 10 Wetteren Er komt geen kerstmarkt op de Markt van Wetteren in december. Ook de randanimatie wordt geschrapt. Dat heeft het gemeentebestuur beslist. Over de kermis in november is nog niks beslist.

Er komen geen chalets op de Markt waar handelaars en verenigingen hun kerstartikelen en hapjes en drankjes aanbieden. De gemeente en enkele vrijwilligers die de handelaars vertegenwoordigen zijn wel op zoek naar alternatieven om toch wat kerstsfeer te creëren tijdens de donkerste dagen van het jaar. We denken aan extra kerstverlichting en andere leuke blikvangers om toch wat sfeer te brengen”, klinkt het. “Over de jaarlijkse kermis, die werd verschoven van september naar eind november is nog niks beslist. Een verstrenging van de mondmaskerplicht willen we liefst op provinciaal niveau bekijken”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V) van Wetteren.

Wetteraars die ideeën hebben om de kerstperiode wat sfeervoller te maken mogen dit steeds melden via toerisme@wetteren.be of in het Infopunt in de Kerkstraat.