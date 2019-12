Geen Halal vlees in De Kleine Prins: Vlaams Belang haalt Facebookpost over kinderdagverblijf offline Didier Verbaere

19 december 2019

15u45 2 Wetteren Er wordt geen halalvlees geserveerd in het Gemeentelijke Kinderdagverblijf De Kleine Prins in Wetteren, noch in de gemeenteschool, het rusthuis, lokaal dienstencentrum of de serviceflats. Vlaams Belang, die deze stellig op haar sociale media verkondigde, excuseert zich voor de foute bronnen en haalde het bericht offline.

Gemeenteraadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang) zette de vraag op de agenda van de gemeenteraad. “Hebben de consumenten in onze scholen, kliniek en rusthuizen de mogelijkheid om te kiezen voor halalvlees of hebben ze weet dat dit geserveerd wordt. Graag hadden we exacte cijfers en de nodige documentatie naar de tracering van dit vlees”, vroeg Bracke. Lieve De Gelder (CD&V) liet weten dat er via de keuken van het OCMW-rusthuis en in geen enkele instelling van de gemeente halalvlees wordt geserveerd. Waarop Vlaams Belang moest toegeven dat ‘hun bronnen’ niet helemaal correct bleken. Ze haalden het bericht van hun sociale media