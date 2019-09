Geen draagvlak voor parkeervrije Markt in Wetteren : 63 % bevolking is tegen Helft Wetteraars is best tevreden over de buurt waar ze wonen Didier Verbaere

24 september 2019

22u00 5 Wetteren De gemeente Wetteren heeft voor het eerst een uitgebreide bevolkingsenquête gehouden. Daaruit blijkt dat er geen draagvlak is voor het beperken van het aantal parkeerplaatsen op de Markt en deze in te richten als groene zone. Maar liefst 63 % van de ondervraagden is tegen dit plan en 21 % is voorstander. 16 % blijft neutraal.

De nieuwe bestuursploeg van CD&V, Eén Wetteren, Groen&Co en Sp.a heeft sinds bij haar aantreden in januari nog geen beleidsnota vrijgegeven. In het voorjaar werd in Wetteren voor het eerste een grote bevolkingsenquête georganiseerd. Op basis van die antwoorden wil het gemeentebestuur haar beleid de komende jaren afstemmen.

In totaal antwoordden 2.230 inwoners op een uitgebreide vragenlijst over hoe ze hun gemeente ervaren. Dat is 43 % van de aangeschreven personen. “We hadden gehoopt dat 25 procent van de 5.000 aangeschreven inwoners tussen 18 en 85 jaar zouden antwoorden. Met deze score is deze bevraging zeker wetenschappelijk interessant en representatief voor de hele bevolking volgens leeftijd, geslacht en verspreiding”, zegt algemeen directeur Pieter Orbie.

Geen fietsvriendelijke gemeente maar Koning auto onaantastbaar

De vragenlijst was zeer divers en handelde over wonen, leven en werken in Wetteren. Over criminaliteit en gezondheid, inspraak en beleid. Ook mobiliteit en verkeersveiligheid was een groot thema. “Wetteren scoort zwak als fietsvriendelijke gemeente. De veiligheid en het onderhoud van fiets- en voetpaden moet dringend omhoog en er is een gebrek aan het aantal fietsstallingen”, zegt Pieter Orbie.

Toch blijft Koning auto onaantastbaar in Wetteren. Want maar liefst 63 % van de ondervraagden wil geen beperking van het aantal parkeerplaatsen op de Markt om er een groene zone in te richten. Slechts 21 % is voorstander van zo’n ommekeer. Maar 35 % wil wel een beperking van het doorgaand verkeer in het centrum. Ook fietsstraten in het centrum zijn welkom.

Veilige gemeente

De modale Wetteraar voelt zich wel goed en veilig in de gemeente. Iets meer dan de helft is tevreden over de buurt waarin ze wonen en heeft een prima verstandhouding met de buren. Zes op tien voelt zich ook veilig in de gemeente en 80 % voelt zich veilig in de eigen straat. Op gebied van zwerfvuil, overdreven snelheid en sluipverkeer en zwaar doorgaand verkeer is er nog werk aan de winkel. Maar Wetteren heeft ook een vrij eenzame bevolking. Slecht 52 % vindt zichzelf niet eenzaam. Terwijl 33 % zich vaak en 15 % zich sterk eenzaam voelt.

“Uiteraard gaan we rekening houden met de antwoorden en bekijken wat beter kan in de verschillende wijken en deelgemeentes”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co).