Geen attracties, dus brengen de handelaars er zelf een beetje de kermissfeer in Didier Verbaere

31 augustus 2020

12u27 1 Wetteren De foorkramers zijn volgend weekend niet welkom met hun attracties in Wetteren maar de horeca tracht toch wat leven in de brouwerij te brengen. Zo hebben de handelaars van het Stationsplein een bescheiden kermisprogramma in elkaar gebokst.

De horeca- en handelszaken aan het Stationsplein in Wetteren kregen het de laatste maanden hard te verduren. Eerst was er de verplichte sluiting door de lockdown. Enkele weken na de heropening brandde de schutterstoren achter Lemon Bar volledig af en moesten de zaken opnieuw verplicht sluiten door de asbestverontreiniging na de brand. En nu is ook de grote septemberkermis afgelast. Geen koers voor de deur en geen jaarmarkt of vuurwerk op een drukke avondmarkt dus.

Maar de buurt recht haar rug. Zo slaan alle handelaars de handen in elkaar voor een bescheiden kermisprogramma. Op zaterdag 5 september serveert Marie een kermisontbijt en zijn er optredens van dj Bauwie en Timka. Om 15 uur treedt Silky Jack op. In Lemon Bar is er The Sunset Edition van MC Harris & Triplet. Op zondag is er aperitiefconcert met Los Bandos bij Marie en treden Shana Oyen & Eric De Kesel op en verwelkomt Het Posthotel Meskereem Mees en Sitting Duck op het podium. Kermismaandag is er Apero met dj Vinniebegood in het Posthotel en dinsdagmiddag kan je er lunchen en genieten van de muziek van Tondie, Bram & Vincke. Lemon Bar sluit de feesten af op donderdagavond met Maesive Invites om 19 uur. Doorlopend zijn er ook aangepaste kermismenu’s bij Pasta Sarah, De Retaar, Pita Aphrodite en Dany’s Friethoek.

Ook elders beetje kermis

Op vrijdag 4 september kunnen de kaartliefhebbers terecht in café ’t Geheim voor een haantjeskaarting en op woensdag 9 september is er om 15 uur een privéschieting zonder vizier. In het cultuurcafé Nova zijn er op vrijdagmiddag en -avond optredens van Freddy Couché en PSD Martin. Het culinaire aanbod Fish To Fly op zaterdagavond en zondagmiddag is volzet.

En Fran De Roo zet de tuin open voor een kermiscafé en een expo van vader Jacques De Roo op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september aan de Cooppallaan. Met livemuziek van Stijn Tondeleir, Freddy Couché, Piet Vercauteren en Noor Mandos. Het restaurant achteraan de tuin draait een extra shift op zondag.