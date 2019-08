Gebouwen Rode Heuvel toegankelijker door automatische deuren Didier Verbaere

29 augustus 2019

14u13 1 Wetteren De gemeente Wetteren heeft de toegang tot de parking en tot het nieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel toegankelijker gemaakt met automatische deuren. Op die manier kunnen rolstoelgebruikers, minder mobiele bezoekers en ook fietsers makkelijker het gebouw en de fietslift gebruiken.

De aanpassingen gebeurden na een rondgang door het gemeentebestuur met raadslid Jan Tondeleir (Sp.a) als ervaringsdeskundige. “Met een druk op de knop of een duw tegen de deuren gaan deze voortaan automatisch open. Ook de liftdeuren van de fietslift opent nu automatisch. En ook de deurpompen van het gebouw werden minder strak aangespannen”, legt schepen Katrien Claus (CD&V) uit. Her en der in het gebouw worden ook cde drempels verlaagd. En er is ook een nieuwe halte voor de Belbus op de Scheldekaai voorzien.