Geboorteboomgaard weer wat groter Didier Verbaere

16 november 2019

13u03 2 Wetteren Op een terrein van Campus Kompas aan de Vijverstraat werden zaterdagochtend twee perzikbomen aangeplant door de Gezinsbond en het Regionaal Landschap in de Geboorteboomgaard.

Zo’n 15 gezinnen hingen een kaartje in de mannelijke of vrouwelijk boom met de naam van hun baby die in 2018 werd geboren. De Geboorteboomgaard in de Vijverstraat wordt sinds 2014 jaarlijks uitgebreid door de Gezinsbond. Elf jaar lang planten ze er jaarlijks twee geboortebomen bij. Er staan al appelaars en perenbomen, pruimelaars en nu ook perzikbomen.