Gaslek bij werken in Lange Wegel Didier Verbaere

09 september 2019

12u15 0

Bij grondwerken aan een nieuwbouwappartement in de Lange Wegel in Wetteren werd rond 11 uur een gasleiding geraakt en stuk getrokken. De brandweer kwam ter plaatse voor controle maar echt gevaar was er niet. Fluvius stuurde een ploeg om het lek te dichten.