Galgenbergwegel enkel nog voor plaatselijk verkeer Didier Verbaere

19 november 2019

11u44 0 Wetteren De Galgenbergwegel in Wetteren wordt een weg met plaatselijk verkeer voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs en plaatselijke bewoners.

De onverharde trage weg met een breedte van amper twee meter wordt vandaag vooral gebruikt voor sluipverkeer tussen de Haandertweg en de Oude Heerbaan naar de Oosterzelesteenweg en de oprit van de E40. Gemeenteraadslid Sofie Weymeersch (N-VA) kaartte de toestand aan in de gemeenteraad van oktober. Door een verkeersbord te plaatsen in de Haandertweg ter hoogte van het kruispunt met de Vurststraat, kan verkeer perfect verder rijden naar de Begijnestraat. De snelheid wordt er beperkt van 70 naar 30 kilometer per uur.