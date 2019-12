Frietketel vat vuur in Dokter De Bruyckerstraat: één huis uitgebrand, twee huizen beschadigd maar alerte buurvrouw kan ramp vermijden. Didier Verbaere

20u27 0 Wetteren Bij een bijzonder hevige en uitslaande brand is een woning op de Dokter De Bruyckerstraat 104 in Wetteren maandagavond omstreeks 18 uur grotendeels verwoest. Twee aanpalende woningen liepen schade op maar de brandweerkorpsen van de zone Zuid-Oost konden vermijden dat het vuur oversloeg. De bewoonster wordt opgevangen bij haar schoonzoon. Er raakte niemand gewond.

Het vuur ontstond in een achterbouw met een woonkamer en keuken achteraan de woning in de Dokter De Bruyckerstraat. De oudere bewoonster had er een ketel met frietvet op het vuur laten staan. Die vatte vuur en zette in een mum van tijd de hele achterbouw in lichterlaaie. Ze kon zichzelf in veiligheid brengen.

Alerte buurvrouw

Het was een alerte buurvrouw Marie-José Baeyens (79) die de vlammen opmerkte en meteen de hulpdiensten verwittigde. “Ik hoorde een geweldige klop en plotseling leek het alsof het daglicht was. De matglazen koepels in de keuken waren helemaal verlicht. Achteraan zag ik alleen maar vlammen door het dak van de buurvrouw slaan en ook de dakgoten van de woningen stonden in brand”, vertelt Marie-José.

Brandweerkorpsen van Wetteren, Wichelen, Lede en Aalst snelden ter plaatse maar raakten niet meteen binnen in de brandende woning. Via het huis van de alerte buurvrouw, twee huizen verderop, kon de brandweer voorkomen dat het vuur uitbreidde naar de aanpalende woningen. “We zijn meteen via haar koer in de aanval kunnen gaan want het was een erg felle uitslaande brand. Ook de ramen van de aanpalende woningen waren door de hitte reeds gebarsten. Hadden deze moeten breken, dan spreken we over drie woningbranden”, zegt officier Romain Van Bever van de Wetterse brandweer. De bewoonster van de brandende woning kon zichzelf in veiligheid brengen en werd opgevangen door de buren. Haar huis is onbewoonbaar. De hele achterbouw brandde volledig uit en ook op het eerste verdiep is er heel wat rook- en waterschade. Ze krijgt onderdak bij haar schoonzoon.