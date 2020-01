Freddy Couché zorgt voor muzikale boekvoorstelling Didier Verbaere

05 januari 2020

15u22 0 Wetteren In ’t Gesproken Dagblad in Wetteren werd zondagvoormiddag een boek van Guy Jooris voorgesteld over het rijke muzikale leven van muzikant Freddy Couché. Samen met enkele bevriende muzikanten zorgde hij voor een gesmaakt concert.

Freddy Couché vierde in december zijn 80ste verjaardag. Guy Jooris schreef daarom een rijk geïllustreerd fotoboek over het leven en de carrière van de Wetterse muzikant. Meer dan 65 jaar staat Freddy Couché op het podium als saxofonist, pianist, klarinetspeler en dirigent van tal van orkesten en Big Bands. Een weddenschap onder vriendjes bracht hem naar de muziekacademie van Wetteren waar wijlen Marcel Verbaere zijn talent ontdekte en ontwikkelde.

Na zijn studies notenleer, klarinet en piano trok hij op zijn 16de naar het Koninklijk Conservatorium van Gent waar hij eerste prijzen behaalde op klarinet, saxofoon en als kamermuzikant. Ook beroepshalve stond zijn leven in het teken van de muziek als beroepsmuzikant bij de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Zeemacht tussen 1972 en 1986 waar hij afzwaaide als adjudant-chef. Ook vandaag staat hij nog steeds op het podium met tal van groepen. En is hij de drijvende kracht als dirigent van Les Bons Vivants. Het boek over zijn leven is te koop in diverse winkels en krantenhandels in Wetteren. Info op www.lesbonsvivantswetteren.be.